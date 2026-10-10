Секретный коридор: власти ДНР защитили эвакуацию людей из зоны ВСУ

Личные сведения, которые передают жители оккупированных киевским режимом городов ДНР для экстренного переселения в столицу республики, находятся под многоуровневой защитой. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью агентству ТАСС.

«Передаваемые сведения проходят несколько этапов шифрования», — заявил Пушилин.

Ранее Штаб обороны ДНР призывал граждан срочно эвакуироваться из населенных пунктов, удерживаемых Вооруженными силами Украины, пообещав всестороннюю помощь с предоставлением жилья. Желающим выехать предложили использовать специальный чат-бот в Telegram, куда необходимо направить копии паспорта, ИНН и правоустанавливающие документы на недвижимость.

Власти региона подчеркивают, что безопасность людей и конфиденциальность информации остаются безусловным приоритетом на фоне сложнейшей гуманитарной обстановки и угроз со стороны противника. «Главный приоритет — сохранение жизни и здоровья», — подчеркнул Пушилин.

Кроме того, для каждого участника программы создается защищенный канал коммуникации. «Для каждого обратившегося создается прямой канал связи со специалистом», — глава ДНР, добавив, что эвакуирующимся гражданам также предоставляются детальные инструкции для безопасного выхода из зоны боевых действий.

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