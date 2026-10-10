Любые попытки киевского режима продолжать эскалацию конфликта не останутся без ответа со стороны Москвы и обернутся для Украины тяжелейшими последствиями. Об этом заявил накануне постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации.

«Мы неоднократно предупреждали, что подобные действия не останутся без ответа, а дальнейшая эскалация будет иметь для киевского режима самые серьезные последствия», — сказал Небензя.

По его словам, вместо признания очевидных провалов на поле боя Владимир Зеленский цинично требует дать ему еще времени на продолжение провокаций, после чего Киев пытается примерить на себя роль обиженной стороны.

«Теперь вместо признания провала своей затеи Зеленский на голубом глазу заявляет, что ему нужно еще 40 дней для продолжения эскалации», — отметил российский дипломат.

Полпред подчеркнул, что все жалобы и стенания западных делегаций и украинских представителей полностью лишены логики и здравого смысла. Первопричиной происходящего остается осознанный выбор киевских властей в пользу эскалации, за который придется нести ответственность.

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