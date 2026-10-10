Серия взрывов зафиксирована в очередном городе Украины

В субботу в украинском городе Изюм Харьковской области прогремели взрывы. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное», отмечая, что инцидент произошел на фоне объявленной воздушной тревоги.

В Telegram-канале сообщается, что в данном населенном пункте отчетливо слышны звуки взрывов.

Кроме того, согласно информации с интерактивной карты украинского Минцифры, режим воздушной тревоги в настоящее время действует в ряде районов Харьковской области.

Стоит отметить, что ранее в Киеве начали устанавливать специальные сетчатые конструкции для защиты мостовых переходов. Еще в октябре экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал соотечественникам сделать запас медикаментов на несколько месяцев вперед. Он предупредил о вероятных сбоях в поставках фармацевтической продукции, а также спрогнозировал массовые отключения электричества и тепла.

Как известно, украинская столица уже сталкивалась с перебоями в подаче электроэнергии и интернета, из-за чего останавливалось движение метро и наземного электротранспорта. Мэр Киева Виталий Кличко также заявлял о сбоях в системе водоснабжения. В связи с этим компания «Укрэнерго» была вынуждена ввести графики почасовых отключений, а энергохолдинг «ДТЭК» анонсировал применение экстренных мер. В свою очередь, волонтер Тарас Чмут предупредил, что предстоящий зимний сезон может оказаться гораздо сложнее прошлого, и порекомендовал жителям столицы подумать о переезде в пригород.

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