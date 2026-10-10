Сеул отозвал посла с Украины после слов Зеленского

Посол Республики Корея на Украине Пак Ки Чхан покинул Киев и вернулся в свою страну, сообщило агентство Yonhap 10 октября. Решение об отзыве дипломата правительство Кореи приняло 8 октября на фоне дипломатического скандала.

Дипломатический конфликт разгорелся после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября. С трибуны он раскрыл факт передачи Сеулу двух пленных из КНДР, что в Южной Корее сочли разглашением конфиденциальной информации.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Сеул примет дополнительные меры, если Киев не принесет извинения за разглашение. Украинская сторона, по данным южнокорейских СМИ, сначала отрицала наличие договоренностей о секретности, а затем назвала случившееся недоразумением.

Официальный представитель правительства Кореи пояснил, что решение об отзыве посла не означает разрыва диалога. В МИД страны выразили готовность продолжать консультации с Киевом для разрешения проблем в конструктивном ключе.

Для Сеула этот шаг стал беспрецедентным. В предыдущий раз Республика Корея отзывала посла из другой страны в качестве протеста в 2008 году из Японии из-за территориального спора вокруг островов Токто.

Инцидент напрямую связан с военными договоренностями. По данным южнокорейской стороны, пленные из КНДР были захвачены в Курской области, где корейские военные находились в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. Раскрытие этой информации поставило под угрозу деликатный процесс диалога между Сеулом и Пхеньяном.

Отзыв посла происходит на фоне изменения политики Сеула в отношении Киева. До этого Южная Корея напрямую поставляла украинскому режиму амуницию и оружие. Как будет развиваться военно-техническое сотрудничество после скандала и потребует ли Сеул компенсаций за разглашение, пока остается под вопросом.

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