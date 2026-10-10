В Харьковской области ликвидировано более 35 пунктов управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала октября уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ на линии боевого соприкосновения в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил глава отделения планирования и противодействия беспилотным системам с позывным Карта.

По его словам, подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го корпуса ликвидировали свыше 35 пунктов управления и точек запуска дронов ВСУ в первую неделю октября. Цели были точно поражены операторами FPV-дронов и беспилотников самолётного типа «Молния-2». Применялись осколочно-фугасные и термобарические боеприпасы, а также системы сброса.

Подразделения группировки «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования ВСУ в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что за неделю «Север» освободил 14 населённых пунктов в Харьковской и Сумской областях.