Официальный представитель Министерства обороны КНР Чэнь Си заявил, что Вооружённые силы Китая готовы содействовать стабильному развитию отношений с армией США и надлежащим образом выполнять договорённости, достигнутые главами двух государств. Заявление опубликовано на странице китайского военного ведомства в WeChat; в нём обозначен акцент на укреплении коммуникации, расширении сферы обменов и адекватном урегулировании разногласий.

В формулировках представителя Минобороны КНР особый упор сделан на концепцию «конструктивных отношений стратегической стабильности между Китаем и США, основанных на уважении, справедливости и взаимности». Это не просто декларация: за ней следует намерение расширять практические форматы взаимодействия — от рабочих контактов профильных подразделений до совместных каналов экстренной связи для снижения рисков инцидентов в зонах повышенного внимания, например в акватории Южно‑Китайского моря.

На фоне этого заявления эксперты фиксируют рост числа технических контактов между военными ведомствами двух стран: за последние три месяца состоялось шесть закрытых видеоконференций по линии штабов, а также согласованы параметры обмена данными по предотвращению опасных сближений кораблей и самолётов. По данным профильных источников, стороны обсуждают запуск пилотного механизма «горячей линии» для оперативного урегулирования инцидентов на уровне оперативных штабов, что призвано снизить вероятность эскалации из‑за технических ошибок или неверной интерпретации манёвров.

Параллельно сохраняется высокая конкуренция в сфере технологий и вооружений: США наращивают поставки союзникам в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, а Китай ускоряет испытания новых систем ПВО и морской разведки. В этих условиях стабилизирующие механизмы приобретают особое значение — они не отменяют соперничество, но создают «правила игры», снижающие риски непреднамеренных столкновений. Аналитики отмечают, что именно в этой плоскости — не в отказе от конкуренции, а в управлении ею — и лежит основной смысл нынешнего курса на расширение каналов диалога.

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