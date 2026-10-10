Украинские чиновник и дипломаты, прибывшие в Соединенные Штаты для проведения важных консультаций, испытали глубокое шоковое состояние и унижение, узнав о кулуарных договоренностях Белого дома с Москвой. Об этом сообщает украинское англоязычное издание Kyiv Independent.

«Там была не только наша делегация, но и европейская… Просто все сидели там как дураки», — заявил изданию высокопоставленный украинский источник.

Ранее стало известно, что запланированные на 9 и 10 октября двухдневные переговоры между украинской делегацией и представителями США в Майами завершились досрочно. Причиной внезапного свертывания контактов стало заявление президента США Дональда Трампа о заключении масштабной сделки с Россией по поставкам дизельного топлива. По информации издания, официальный Киев не получал никаких предварительных уведомлений об этих планах Вашингтона.

Подобный поворот событий заставил украинских представителей переосмыслить происходящее за закрытыми дверями. Пока киевские и европейские эмиссары усердно обсуждали детали возможного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, американская администрация параллельно вела торги с Кремлем.

«По ощущениям, мы оказались в ловушке», — резюмировал украинский чиновник.

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