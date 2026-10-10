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Политика Сюжет: Новости СВО 2872

СК РФ описал два типа наемников, воюющих за Украину

СК РФ составил два портрета иностранных наемников ВСУ

СК РФ составил два портрета иностранных наемников ВСУ
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

В Главном следственном управлении СК РФ в документальном фильме «Наемники. Разочарование», показанном ИС «Вести», сообщили, что следователи составили два основных портрета иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Первый тип — выходцы из государств с высоким уровнем дохода. Это бывшие кадровые военные, участвовавшие в локальных конфликтах. Они приезжают на Украину, чтобы применить ранее полученные знания.

Второй тип — граждане стран с низким доходом, в частности Колумбии и Венесуэлы. Такие люди едут за легким заработком. В СК отметили, что среди них часто встречаются те, кто не смог построить карьеру или бизнес.

Следователь добавил, что вторая категория является более массовой. Других подробностей в фильме не приводится. Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало.

Ранее в СК РФ сообщали, что к уголовной ответственности привлечены свыше ста наемников, большинство — граждане Грузии. Многие объявлены в международный розыск. Дела 28 наемников, вторгшихся в Курскую область, переданы в суд. Среди фигурантов граждане США, Мальты, Парагвая, Колумбии, Армении, Грузии и Узбекистана.

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