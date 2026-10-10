СК РФ описал два типа наемников, воюющих за Украину

В Главном следственном управлении СК РФ в документальном фильме «Наемники. Разочарование», показанном ИС «Вести», сообщили, что следователи составили два основных портрета иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Первый тип — выходцы из государств с высоким уровнем дохода. Это бывшие кадровые военные, участвовавшие в локальных конфликтах. Они приезжают на Украину, чтобы применить ранее полученные знания.

Второй тип — граждане стран с низким доходом, в частности Колумбии и Венесуэлы. Такие люди едут за легким заработком. В СК отметили, что среди них часто встречаются те, кто не смог построить карьеру или бизнес.

Следователь добавил, что вторая категория является более массовой. Других подробностей в фильме не приводится. Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало.

Ранее в СК РФ сообщали, что к уголовной ответственности привлечены свыше ста наемников, большинство — граждане Грузии. Многие объявлены в международный розыск. Дела 28 наемников, вторгшихся в Курскую область, переданы в суд. Среди фигурантов граждане США, Мальты, Парагвая, Колумбии, Армении, Грузии и Узбекистана.

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