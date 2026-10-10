Скандальный мэр Днепра Филатов уехал из Украины

Мэр Днепра Борис Филатов, по данным украинских СМИ, покинул Украину на фоне возможных претензий со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщает украинское издание Insider.

Источники издания утверждают, что Филатов срочно уехал из страны. Это произошло после публикации мэра в Telegram от 2 октября, в которой он заявил об усталости и желании уйти с должности.

В том же посте Филатов резко высказался о детективе НАБУ Алексее Гейко. Мэр писал, что его "богатая жизнь разрушена", и жаловался на давление со стороны критиков. Он также упоминал прежние покушения на себя и заявлял, что ему мешают работать.

Ранее появились сообщения о том, что НАБУ готовит подозрение в отношении Филатова.

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