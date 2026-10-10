Следователь главного следственного управления СК РФ в документальном фильме «Наемники. Разочарование», показанном ИС «Вести», рассказал, что пленные украинские боевики при задержании не признают вину в совершённых преступлениях. По его словам, все они отрицают свою причастность и пытаются оправдаться.

Он уточнил, как именно задержанные объясняют своё участие в боевых действиях. В качестве оправдания они заявляют, что занимали должности поваров, служили в оркестре или работали с бумагами в тылу.

Кроме того, следователь сообщил, что несколько уголовных дел в отношении наемников, участвовавших в нападении на Курскую область, уже направлены в суд. Среди фигурантов — граждане США, Мальты, Парагвая, Колумбии, а также Армении, Грузии и Узбекистана.

Ранее в СК РФ сообщали, что к уголовной ответственности привлечены свыше ста наемников, большинство из них — граждане Грузии. Многие объявлены в международный розыск. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев обманом втягивает иностранцев в боевые действия, а российские дипломаты работают с властями других стран, чтобы остановить вербовку через украинские дипмиссии.

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