Слив Зеленского: Трамп угрожает отрубить Киеву доступ к разведке

Спецпредставители президента США Дональда Трампа по вопросам мира выдвинули жесткий ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому во время переговоров в Майами, пригрозив полностью отключить Киев от данных американской разведки. Как сообщает американское издание Axios, Вашингтон пойдет на этот шаг, если украинская армия не прекратит свои атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Американский чиновник заявил, что Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку эти удары способствуют росту цен на бензин в Америке", - говорится в материале. Поскольку украинская делегация ответила возмущение, Уиткофф и Кушнер "пригрозили, что Трамп может прекратить связь Украины с американской разведкой, если она продолжит игнорировать его просьбы".

«Зеленский неправильно оценивает ситуацию», — сообщил американский чиновник в беседе с журналистами. По его словам, своими действиями украинский лидер ставит под удар дипломатические усилия. «Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает добрые отношения. Те самые, которые ему удалось выстроить с Трампом за последние полгода», — отметил источник издания, описывая возмущение Вашингтона.

Другой источник в американской администрации поспешил опровергнуть факт откровенного шантажа, отметив, что Уиткофф и Кушнер лишь напомнили о надежности двустороннего партнерства. «Нападения на нефтеперерабатывающие заводы причиняют боль России, но они причиняют боль и США», — пояснил американский чиновник.

На встрече также обсуждались новые предложения по территориальным компромиссам и способы финансирования реконструкции украинской армии. Ожидается, что на следующей неделе американские дипломаты могут посетить Москву и Киев. При этом в Кремле пока не форсируют переговорный трек. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что недавние атаки украинских дронов во время российских выборов сорвали перспективу немедленного возвращения к диалогу. «Президент сказал, что мы подумаем о том, когда эти переговоры можно будет возобновить», — передает слова представителя Кремля Axios.

Ранее, в пятницу вечером, Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, по итогам которых глава Белого дома объявил о заключении глобальной энергетической сделки. В кратчайшие сроки Москва поставит в США и на мировой рынок до трех миллионов тонн дизельного топлива. Минфин США выдаст специальную лицензию на операции с российским дизелем до 7 апреля, а вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил журналистам готовность к масштабным поставкам.

Соглашение привело в бешенство Владимира Зеленского. В заявлении, опубликованном посольством Украины в Вашингтоне, он назвал решение «слабым» и «абсолютно ужасным», а в своих аккаунтах в социальных сетях добавил, что сделка «играет на руку России». В интервью американским репортерам политик охарактеризовал договоренности как «подарок Путину на день рождения», отметив, что украинскую делегацию в Майами просто использовали в качестве «дымовой завесы».

На фоне разразившегося скандала многосторонние консультации представителей США, Украины, Европы и НАТО были свернуты раньше времени, сообщают западные журналисты со ссылкой на источник.

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