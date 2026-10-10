...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 2123

Слуцкий заявил о скором крахе антироссийских санкций

Слуцкий заявил, что волна антироссийских санкций может лопнуть

Слуцкий заявил, что волна антироссийских санкций может лопнуть

Член комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что мощная волна антироссийских санкций и русофобии в ближайшем будущем может лопнуть, как мыльный пузырь. По его мнению, верх возьмут здравый прагматизм и здравый смысл. Об этом он написал в соцсетях.

Слуцкий отметил, что «большая тройка» и «партия войны» пребывают в шоке от договорённости Владимира Путина и Дональда Трампа по дизельному топливу. Он предположил, что новость о соглашении по поставкам нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки вызвала панику в Париже, Лондоне и Берлине.

Политик назвал нынешними препятствиями на пути урегулирования ситуации на Украине и восстановления мировой экономики «истеричного украинского узурпатора и его группу поддержки в Европе». Он также заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поспешил, пытаясь похоронить «дух Анкориджа».

Ранее американист Малек Дудаков говорил, что США активизировали переговоры по Украине из-за выборов и желания Трампа снизить цены на топливо. По его словам, Трамп пошёл на дизельную сделку с Россией, поскольку диалог с Киевом и Европой зашёл в тупик.

Подписаться

Автор:

Что еще почитать