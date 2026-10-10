Член комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что мощная волна антироссийских санкций и русофобии в ближайшем будущем может лопнуть, как мыльный пузырь. По его мнению, верх возьмут здравый прагматизм и здравый смысл. Об этом он написал в соцсетях.

Слуцкий отметил, что «большая тройка» и «партия войны» пребывают в шоке от договорённости Владимира Путина и Дональда Трампа по дизельному топливу. Он предположил, что новость о соглашении по поставкам нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки вызвала панику в Париже, Лондоне и Берлине.

Политик назвал нынешними препятствиями на пути урегулирования ситуации на Украине и восстановления мировой экономики «истеричного украинского узурпатора и его группу поддержки в Европе». Он также заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поспешил, пытаясь похоронить «дух Анкориджа».

Ранее американист Малек Дудаков говорил, что США активизировали переговоры по Украине из-за выборов и желания Трампа снизить цены на топливо. По его словам, Трамп пошёл на дизельную сделку с Россией, поскольку диалог с Киевом и Европой зашёл в тупик.