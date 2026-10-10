СМИ: Зеленский 15 минут находился в истерике из-за сделки между Путиным и Трампом

Издание Axios, взявшее комментарий у Владимира Зеленского, пишет, что он испытал раздражение после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным издания, в ходе пятнадцатиминутного интервью Зеленский говорил с раздражением и досадой и даже выразил чувство, будто его предали, узнав о сделке по поставкам дизельного топлива.

Как пишет Axios, Зеленский пожаловался, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе подготовки к встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не намекнули ему, что на повестке дня стоит сделка с Россией. Он возмутился и сравнил текущее соглашение со встречей Путина и Трампа в Анкоридже, назвав это «Аляской номер два».

Ранее сообщалось, что стало известно, как в Киеве отреагировали на разговор Путина с Трампом.