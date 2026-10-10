Советник верховного лидера озвучил претензию США к Ирану

Велаяти: у США претензия к иранской цивилизации, а не исламской революции

Старший советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Али Акбар Велаяти раскритиковал высказывания госсекретаря США Марко Рубио, который во время визита в Афины провел параллели между греко-персидскими конфликтами древности и современными трениями между Тегераном и Вашингтоном.

Соответствующее заявление советник верховного лидера Исламской Республики сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

В опубликованном сообщении Велаяти указал на противоречие в высказываниях Рубио, поскольку в контексте древней Греции борьба до последнего человека восхваляется, однако непоколебимость иранского народа клеймится в качестве «культа смерти».

Советник Хаменеи обратился к американскому госсекретарю, отметив, что его претензия вовсе не к исламской революции, а к сильной и независимой иранской цивилизации.