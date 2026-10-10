Специальная военная операция на Украине не завершится в ближайшей перспективе и в лучшем случае может подойти к концу в декабре 2027 года. Такой прогноз озвучил военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию News.ru.

«СВО не закончится не до зимы 2026 года и даже не до весны 2027 года и даже не до лета. В лучшем случае, она завершится в декабре 2027, может быть», — заявил эксперт.

По его словам, для реального урегулирования конфликта Вашингтону недостаточно просто вести разговоры о мире, а необходимо полностью свернуть любую военную поддержку украинской армии, в том числе отключить систему спутниковой связи Starlink, прекратить методическую работу Пентагона и наложить жесткий запрет на поставки дронов Киеву со стороны всех западных государств.

Помимо прекращения финансирования со стороны США, переломным моментом станет неизбежное переключение внимания Запада на внутренние и внешние кризисы. На позиции Европы, считает политолог, повлияют мощные протесты и миграционные проблемы.

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