США еще дадут разъяснения по поставкам российского дизтоплива – Ушаков

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что, по его мнению, американская сторона в дальнейшем даст дополнительные разъяснения по данному вопросу. Он ответил на вопрос о том, пошел ли Вашингтон на какие-либо уступки Москве и на каких именно условиях Россия согласилась на экспорт дизельного топлива в США.

В пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее глава Белого дома публично сообщил, что в ходе этой беседы стороны договорились о поставках российского дизельного топлива. По его утверждению, Вашингтон испытывает острую потребность в данных энергоресурсах и крайне заинтересован в их получении.

Фоном для данных высказываний стали итоги недавних переговоров двух лидеров. Американский президент тогда заявил о заключении договоренности, по условиям которой Россия готова оперативно поставить в США и на глобальный рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а 1 миллион тонн — в последующем. Вслед за этим Министерство финансов США оформило специальную лицензию, разрешающую операции по продаже, транспортировке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения вплоть до 7 апреля 2027 года.

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