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Политика 1860

США еще дадут разъяснения по поставкам российского дизтоплива – Ушаков

Вашингтон разъяснит условия закупки дизтоплива из РФ, заявил Ушаков

Вашингтон разъяснит условия закупки дизтоплива из РФ, заявил Ушаков
Сгенерировано нейросетью Qwen, Роман Каманин

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что, по его мнению, американская сторона в дальнейшем даст дополнительные разъяснения по данному вопросу. Он ответил на вопрос о том, пошел ли Вашингтон на какие-либо уступки Москве и на каких именно условиях Россия согласилась на экспорт дизельного топлива в США.

В пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее глава Белого дома публично сообщил, что в ходе этой беседы стороны договорились о поставках российского дизельного топлива. По его утверждению, Вашингтон испытывает острую потребность в данных энергоресурсах и крайне заинтересован в их получении.

Фоном для данных высказываний стали итоги недавних переговоров двух лидеров. Американский президент тогда заявил о заключении договоренности, по условиям которой Россия готова оперативно поставить в США и на глобальный рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а 1 миллион тонн — в последующем. Вслед за этим Министерство финансов США оформило специальную лицензию, разрешающую операции по продаже, транспортировке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения вплоть до 7 апреля 2027 года.

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Автор:
Министерство финансов Владимир Путин Дональд Трамп США Россия Москва Вашингтон Владимир