США намерены в ближайшие недели согласовать предложение по Украине

Агентство Reuters со ссылкой на источник утверждает, что США намерены в течение ближайших недель согласовать некое предложение по завершению конфликта на Украине, а затем представить его России.

По данным СМИ, переговоры продолжались шесть часов, и в ходе дискуссий обсуждалось предложение о прекращении военных действий. По информации агентства, цель состоит в том, чтобы в ближайшие недели достичь договоренности по такому предложению, чтобы его можно было представить России в попытке добиться прорыва в переговорах по урегулированию до наступления зимы.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источник утверждало, что в ходе прошедших в Майами переговоров по Украине якобы обсуждались «некоторые идеи» касательно территориального вопроса, однако подробности агентство не приводит.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что перед контактами с Россией провел продуктивную встречу с представителями Евросоюза, НАТО и Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о быстром приближении урегулирования по Украине.