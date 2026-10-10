Стало известно, как в Киеве отреагировали на разговор Путина с Трампом

Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что в Киеве разочарованы соглашением России и США по поставкам дизельного топлива. В соцсети X он написал, что вечером в Киеве царят разочарование и гнев из-за сделки Трампа с Путиным по дизельному топливу.

По его данным, Украина намерена продолжать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Вечером в пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, после которого американский лидер объявил о крупной энергетической договоренности. По его словам, Россия готова в кратчайшие сроки поставить в США и на мировой рынок до трех миллионов тонн дизельного топлива, причем объемы зависят от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов. Трамп уточнил, что триста тысяч тонн Москва может отправить уже сейчас, пятьсот тысяч - в ноябре, а еще миллион - сразу после этого. Позже эту информацию журналистам подтвердил вице-премьер Александр Новак. Американский Минфин незамедлительно выпустил временную генеральную лицензию, которая разрешает соответствующие поставки. Так, все операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизеля российского происхождения, включая его ввоз в Штаты, разрешены до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что в ЕС оценили реакцию Зеленского на разговор Путина и Трампа.