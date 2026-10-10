Стало известно о распоряжении, которые получили корабли около Рас-эль-Хайма в ОАЭ

UKMTO: судам около Рас-эль-Хайма в ОАЭ было приказано покинуть якорные стоянки

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рассказало о распоряжении, которое получили сразу несколько кораблей около эмирата Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Согласно сообщению UKMTO, капитанам кораблей через УКВ-вещание отдали распоряжение покинуть якорные стоянки.

Представители управления указали, что власти продолжают расследование.

Отмечается, что Рас-эль-Хайма находится рядом с Ормузским проливом, и это самый близлежащий к стратегически важному водному пути эмират.