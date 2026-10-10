Стало известно о взрыве супертанкера в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил, что супертанкер, пересекавший Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, пережил сильный взрыв после столкновения с миной.
Соответствующее заявление представителей КСИР приводит иранское агентство Tasnim.
В Корпусе указали, что танкер отключил системы навигации и позиционирования, пытаясь выйти из пролива с сырой нефтью.
Представители КСИР добавили, что ужасный пожар представляет собой конечный результат для любого “танкера-нарушителя”, который пытается игнорировать безопасность и правила Ормуза.