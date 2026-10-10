WP: Трамп находился в отчаянии из-за цен на топливо перед сделкой с Россией

Нефтяная сделка президента США Дональда Трампа с Россией стала ярким свидетельством глубокого политического кризиса и отчаяния вашингтонской администрации перед лицом надвигающихся выборов. К такому выводу пришли обозреватели американской газеты The Washington Post, проанализировавшие подоплеку громких энергетических договоренностей.

«Выходит, что Трамп готов подорвать собственные санкции ради сделки, в масштабах мирового энергетического рынка практически ничтожной. Это лучше всяких слов раскрывает степень его отчаяния», — заявил независимый консультант по оценке рисков Бретт Эриксон.

Резкий взлет стоимости топлива до 6,28 доллара за галлон превратился для Белого дома в серьезнейшую проблему, грозящую республиканцам разгромом на промежуточных выборах в Конгресс. Эксперты отмечают, что объявленные объемы поставок российского дизеля составляют лишь малую долю американского потребления и не смогут мгновенно обвалить цены, однако сам факт отмены санкций до апреля демонстрирует масштаб паники в окружении президента.

Недовольство шагом Вашингтона выражают не только украинские власти, обвиняющие Белый дом в поддержке Москвы, но и американская оппозиция. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в своем аккаунте в социальной сети X написал, что «Трамп заключает сделку с дьяволом, пытаясь поправить свое все более шаткое политическое положение на фоне ошеломляюще высоких цен на дизель».

Кроме этого, эксперты обращают внимание что отныне "США напрямую заинтересованы в работоспособности российской нефтеперерабатывающей отрасли».

Читайте материал: "В Киеве пригрозили продолжать удары по НПЗ России"