Столице Украины предсказали массовые протесты на фоне ситуации в городе

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru спрогнозировал, что на фоне приближающегося энергетического кризиса в Киеве могут произойти массовые протесты, а городская администрация может сбежать из столицы.

Как заметил генерал, целенаправленные удары подразделений ВС РФ по стратегическим объектам энергетической инфраструктуры приводят к тому, что парализуется жизнеобеспечение города. Он обратил внимание на то, что заявление киевского мэра Виталия Кличко о том, что нужно покидать столицу Украины, указывает направление на запад, в сторону Львова, и многими сейчас действительно рассматривается вопрос о переезде в силу того, что люди понимают, что Киев накануне зимы будет иметь очень плачевное состояние.

Липовой счел вполне реальной ситуацией то, что администрация Киева может покинуть город. По его словам, в таких условиях, когда практически мегаполис обесточен, нет тепла, не работает ни канализация, ни водоснабжение, властям придется выслушивать недовольство горожан, поэтому они, вероятно, найдут повод выехать и создать временную администрацию, предприняв попытку управления столицей из какого-то другого города на западе страны.

Согласно прогнозу эксперта, огромное недовольство ситуацией может вызвать спонтанные демонстрации и забастовки, что является вынужденной мерой, на которую пойдут горожане, чтобы выразить свое недовольство неэффективным управлением властей.