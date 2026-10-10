Страна “Большой семерки” осудила атаки хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии

Посольство Японии в Саудовской Аравии решительно осудило атаки поддерживаемых Ираном йеменских хуситов на аэропорты и другие гражданские объекты на территории королевства.

Соответствующее заявление представители японского дипломатического представительства опубликовано в социальной сети X (ранее Twitter).

Представители посольства указали, что атаки на мирное население в любой форме неприемлемы, и в диппредставительстве решительно осудили повторяющиеся атаки повстанцев.

В посольстве обратились к хуситам с призывом отказаться от эскалации в Йемене и за его пределами.