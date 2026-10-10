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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 1157

Страна “Большой семерки” осудила атаки хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии

Япония решительно осудила атаки йеменских хуситов на саудовские аэропорты

Япония решительно осудила атаки йеменских хуситов на саудовские аэропорты
Фото: Osamah Yahya/dpa/Global look press

Посольство Японии в Саудовской Аравии решительно осудило атаки поддерживаемых Ираном йеменских хуситов на аэропорты и другие гражданские объекты на территории королевства.

Соответствующее заявление представители японского дипломатического представительства опубликовано в социальной сети X (ранее Twitter).

Представители посольства указали, что атаки на мирное население в любой форме неприемлемы, и в диппредставительстве решительно осудили повторяющиеся атаки повстанцев.

В посольстве обратились к хуситам с призывом отказаться от эскалации в Йемене и за его пределами.

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Автор:
Япония Иран Саудовская Аравия Йемен
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня