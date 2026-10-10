Дизельная сделка между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным нанесла сокрушительный удар по планам Киева и Европы организовать единой западное давление на Москву с привлечением к этому процессу США. На это обращается внимание в своем аналитическом материале украинское издание «Страна».

«Снятием санкций и новой порцией комплиментов в адрес Путина Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против РФ уже не существует», — констатирует канал в своей публикации.

Авторы сообщения отмечают, что любые потуги киевских властей и европейских союзников восстановить этот монолит, «подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах». Американская администрация предельно ясно продемонстрировала, что готова руководствоваться исключительно собственными внутриполитическими интересами, игнорируя желания союзников.

Анализируя последствия энергетического соглашения, авторы канала подчеркивают, что «Вашингтон снял часть санкций с РФ, не попросив за это ничего взамен для Украины». В итоге «фактически была поломана главная стратегия Банковой на осень», которая строилась на попытках заставить Кремль отказаться от ударов по украинской инфраструктуре. Вместо этого Белый дом полностью отделил отмену ограничений против России от требований по украинскому конфликту, лишив Киев важнейших рычагов влияния.

Теперь перед украинским руководством маячит реальная перспектива потери американской поддержки на поле боя. «Вашингтон уже пригрозил Киеву прекратить передачу разведданных, если продолжатся удары по НПЗ», — напоминает «Страна».

Ранее президент США Дональд Трамп договорился с российским лидером о масштабных поставках миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Этот шаг был предпринят Вашингтоном для экстренной стабилизации цен на заправках накануне ноябрьских выборов в Конгресс. В ответ на это Владимир Зеленский устроил публичную истерику, обвинив Белый дом в слабости и назвав договоренности «подарком Путину».

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