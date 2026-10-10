Трамп допустил возобновление ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон присоединится к Саудовской Аравии в нанесении ударов по йеменским хуситам, а также возобновит удары по Ирану после атак на саудовский Международный аэропорт Короля Халида.
Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе общения с представителями прессы, его слова приводит катарский телеканал Al Jazeera.
По словам Трампа, американская сторона только узнала о совершенной атаке на саудовскую воздушную гавань, и в Вашингтоне примут решение по этому поводу.
Глава государства добавил, что Соединенные Штаты рассмотрят данный вопрос.