Трамп допустил возобновление ударов по Ирану

Трамп рассмотрит возобновление ударов по Ирану после атаки на Эр-Рияд

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон присоединится к Саудовской Аравии в нанесении ударов по йеменским хуситам, а также возобновит удары по Ирану после атак на саудовский Международный аэропорт Короля Халида.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе общения с представителями прессы, его слова приводит катарский телеканал Al Jazeera.

По словам Трампа, американская сторона только узнала о совершенной атаке на саудовскую воздушную гавань, и в Вашингтоне примут решение по этому поводу.

Глава государства добавил, что Соединенные Штаты рассмотрят данный вопрос.