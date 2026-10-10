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Политика Сюжет: Израиль и США атаковали Иран. Главное 824

Трамп допустил возобновление ударов по Ирану

Трамп рассмотрит возобновление ударов по Ирану после атаки на Эр-Рияд

Трамп рассмотрит возобновление ударов по Ирану после атаки на Эр-Рияд

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон присоединится к Саудовской Аравии в нанесении ударов по йеменским хуситам, а также возобновит удары по Ирану после атак на саудовский Международный аэропорт Короля Халида.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе общения с представителями прессы, его слова приводит катарский телеканал Al Jazeera.

По словам Трампа, американская сторона только узнала о совершенной атаке на саудовскую воздушную гавань, и в Вашингтоне примут решение по этому поводу.

Глава государства добавил, что Соединенные Штаты рассмотрят данный вопрос.

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Автор:
Иран
Сюжет:

Израиль и США атаковали Иран. Главное