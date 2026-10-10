Трамп наказал Киев за атаки на НПЗ сделкой с Москвой

Президент США Дональд Трамп решил заключить сделку с Москвой по дизельному топливу после того, как Украина проигнорировала несколько просьб Вашингтона прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, в ходе встречи в Майами спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер предупредили делегацию Киева, что Вашингтон может лишить Украину данных от американской разведки. При этом американский собеседник Axios отрицает, что озвучивались именно такие жесткие формулировки.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся вечером в пятницу. Президент США объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере, согласно которой Россия в кратчайшие сроки поставит до трех миллионов тонн дизельного топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил график поставок: 300 тысяч тонн Москва готова поставить уже сейчас, 500 тысяч — в ноябре и еще миллион — сразу после этого. В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц.

Американский минфин немедленно выпустил временную генеральную лицензию, разрешающую все операции с российским дизелем, включая ввоз в США, до 7 апреля. Это решение стало ответом на дефицит топлива, вызванный ударами по НПЗ.

В Киеве отреагировали на сделку с разочарованием и гневом. Журналист Financial Times Кристофер Миллер написал в соцсети, что в столице Украины царит недовольство, а власти намерены продолжать атаки на российские НПЗ, несмотря на договоренности Москвы и Вашингтона.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе визита в Ирландию прямо заявил, что власти Украины должны прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он подчеркнул, что такие атаки усугубляют дефицит топлива на мировом рынке и бьют по ценам.

Конгрессвумен США Луна назвала сделку РФ и США по дизелю выгодной для всех.

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