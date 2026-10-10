Президент США Дональд Трамп выразил твердую уверенность в том, что на его предвыборных встречах протестуют исключительно нанятые за деньги маргиналы.

В ночь на субботу по московскому времени американский лидер провел массовое мероприятие в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк), целью которого стала поддержка кандидата от Республиканской партии на пост губернатора. Во время произнесения речи выступление главы государства было прервано одним из присутствующих в зале активистов.

Обращаясь к аудитории, политик отметил, что всем присутствующим там несогласным платят радикальные левые группы, превращая их в наемных участников протестных акций.

Глава американской администрации также добавил, что любые лица, пытающиеся устроить беспорядки на его встречах с избирателями, по своей сути представляют собой нанятых политических актеров.

В завершение своей мысли он заявил, что каждый из таких провокаторов без исключения является неудачником.

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