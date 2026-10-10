Трамп открестился от решения публично транслировать казнь американского военного через расстрел

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что он не принимал участия в обсуждении вопроса о прямой телевизионной трансляции приведения в исполнение смертного приговора в отношении американского военного психиатра Нидала Хасана, признанного виновным в массовом убийстве на военной базе Форт-Худ.

В беседе с журналистами телеканала CNY Central американский президент пояснил, что инициаторы данной меры стремятся использовать ее в качестве назидательного примера для других. При этом он подчеркнул, что, хотя и не был вовлечен в процесс принятия этого решения, он вполне понимает мотивы его авторов.

Тем не менее, отвечая на вопрос корреспондента, глава государства дал положительный ответ относительно своей поддержки самого факта приведения приговора в исполнение в отношении Хасана.

Ранее телеканал CBS News информировал, что приведение приговора в исполнение запланировано на 3 декабря на территории базы Форт-Худ в штате Техас. Данное событие станет первым случаем казни военнослужащего за последние 65 лет. В последний раз подобная мера была применена к рядовому Джону Беннету, который признал свою вину в изнасиловании и покушении на убийство 11-летней девочки и был повешен. Кроме того, это будет первая в США казнь посредством расстрела со времен окончания Второй мировой войны.

Трагические события произошли 5 ноября 2009 года, когда Хасан открыл стрельбу из пистолета по безоружным сослуживцам. Инцидент случился в медицинском центре, где в тот момент находились военнослужащие, ожидавшие отправки в зону проведения боевых операций. В результате атаки погибли 13 человек, а еще 32 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Во время задержания нападавший сам был ранен, что привело к параличу его нижней части тела. В августе 2013 года коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла ему смертный приговор. Судебный процесс проходил непосредственно на базе Форт-Худ, при этом обвиняемый осуществлял свою защиту самостоятельно и не предпринимал попыток оспорить свою вину.

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