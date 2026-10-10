Трамп отреагировал на атаку хуситов по аэропорту

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен атакой хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

По его словам, это нехорошее событие. Ранее власти Саудовской Аравии сообщили об атаке на аэропорт.

По данным местных органов, погибли по меньшей мере три подданных королевства, еще несколько человек получили ранения. Другие подробности не приводятся.

Хуситы ранее неоднократно атаковали объекты в Саудовской Аравии. Ситуация в регионе остается напряженной.

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