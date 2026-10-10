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Политика 2025

Трамп поблагодарил Путина за договоренности по дизтопливу

Трамп поблагодарил Путина за договоренности по дизтопливу

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за договоренности по дизельному топливу.

Ранее Трамп заявил, что в ходе состоявшегося разговора с Путиным была достигнута договоренность о поставках дизтоплива из РФ.

В Белом доме он сказал журналистам, что, по его мнению, все слышали о нефтяной сделке с Россией, назвав ее крупной и указав на огромные объемы нефти, поступающей в США. Трамп также выразил благодарность президенту Путину.

Напомним, ранее Министерство финансов США объявило о временном выводе поставок российского дизельного топлива на мировой рынок из-под американских санкций. По данным Минфина, соответствующее решение принято по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом.

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Автор:
Министерство финансов ОПЕК Владимир Путин Дональд Трамп США Владимир Россия

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