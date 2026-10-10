Трамп поблагодарил Путина за договоренности по дизтопливу

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за договоренности по дизельному топливу.

Ранее Трамп заявил, что в ходе состоявшегося разговора с Путиным была достигнута договоренность о поставках дизтоплива из РФ.

В Белом доме он сказал журналистам, что, по его мнению, все слышали о нефтяной сделке с Россией, назвав ее крупной и указав на огромные объемы нефти, поступающей в США. Трамп также выразил благодарность президенту Путину.

Напомним, ранее Министерство финансов США объявило о временном выводе поставок российского дизельного топлива на мировой рынок из-под американских санкций. По данным Минфина, соответствующее решение принято по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом.