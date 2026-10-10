Трамп пообещал быстро разрешить два крупных конфликта

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к своим сторонникам в Сиракьюсе (штат Нью-Йорк), сообщил, что занимается завершением противостояния между Россией и Украиной. Он рассчитывает прийти к результату в короткие сроки.

По его словам, он намерен добиться успеха в этом вопросе и не хочет затягивать процесс. В той же речи прозвучала и иранская тема.

Трамп дал понять, что уже находится на пороге урегулирования либо победы ещё в двух конфликтах — с Ираном и между Россией и Украиной. Он отметил, что это произойдёт оперативно.

Политик пообещал довести дело до конца, в том числе по российско-украинскому направлению, и заверил, что ждать не придётся.

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