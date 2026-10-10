Трамп поздравил Путина с днем рождения два дня спустя

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора тепло поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. По словам Ушакова, американский президент неформально высказал пожелания успехов и благополучия, а также передал привет от первой леди.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что в день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, от президента США Дональда Трампа не поступило поздравительного сообщения. Представитель Кремля подтверждал, что поздравления от американской стороны на тот момент не было.

В пятницу лидеры двух государств, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, в ходе этой беседы они обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и перспективы экономического взаимодействия. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Президенты также подтвердили договоренность о продолжении личных контактов, а также о сотрудничестве по линии президентских администраций, спецслужб и других ведомств.

В тот же день Министерство финансов США выпустило лицензию, касающуюся поставок дизельного топлива из России. Согласно этому документу, операции по его продаже, доставке, разгрузке и импорту разрешены до седьмого апреля 2027 года.

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