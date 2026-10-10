В конце сентября американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вынесли на обсуждение российской стороны пакет масштабных экономических стимулов. Как сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, эти предложения выдвигались в обмен на частичное прекращение огня по морю или энергетическим объектам.

«Соглашение Трампа стало очередным примером подрыва позиций Киева со стороны Вашингтона путем предоставления Москве экономической передышки», — пишет газета The New York Times.

По данным издания, вашингтонские эмиссары подготовили три крупных предложения. Первым пунктом шла разблокировка миллиардов долларов российских госактивов на Западе в качестве предварительного стимула еще до подписания перемирия, причем ранее обсуждался возврат Москве суммы до 100 миллиардов долларов. Вторым пунктом значилось возвращение к многомиллиардной сделке по продаже доли одной из российских компаний ближневосточным инвесторам, связанным с американскими переговорщиками. Третьим предложением стало снятие ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений.

Масштаб готовившихся уступок шокировал киевских чиновников. В ответ украинская сторона попыталась выдвинуть встречные условия, требуя зеркального выделения средств для Киева или гарантий военной помощи на случай нарушения договоренностей Москвой.

Однако в конечном итоге, как отмечает издание, недавняя дизельная сделка между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным была оформлена вообще без каких-либо военно-политических обязательств со стороны Кремля.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джарел Кушнец могут в течение двух недель прибыть в Москву чтобы согласовать дальнейшие шаги в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине. До этого США, Украина и ЕС проводили консультации, которые, по данным западных СМИ, окончились раньше срока из-за топливной сделеки Трампа и Путина.

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