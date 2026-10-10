Трамп пригрозил Норвегии из-за недоставшейся ему Нобелевской премии мира

Трамп возмущен пренебрежительным отношением к нему в связи с присуждением Нобелевской премии мира и критикует Норвегию. Президент США жалуется, что не получил премию в год, когда начал войну с Ираном, и говорит: "Мы не забудем, Норвегия".

Дональд Трамп в пятницу пожаловался на то, что не получил Нобелевскую премию мира за 2026 год – то есть за тот самый год, когда он начал войну с Ираном.

На митинге в поддержку других кандидатов от Республиканской партии в Сиракузах, штат Нью-Йорк, президент США посвятил большую часть своей речи изложению своих претензий к Нобелевскому комитету, пишет The Guardian.

“Соединенные Штаты Америки, представленные мной как вашим президентом, должны были получить Нобелевскую премию мира, но не получили. И это несмываемое пятно на стране Норвегия и на тех людях, которые приняли такое позорное и смущающее решение”, - возмущается Трамп.

“Нобелевская премия мира оказалась навсегда дискредитирована горсткой радикальных идеологов, которые являются антидемократами и настоящими врагами цивилизации”, - продолжил Трамп. “Мы не забудем, Норвегия, что вы не вручили эту премию”.

Трамп также зачитал список войн, которые, по его словам, были урегулированы, некоторые из которых не были войнами, а некоторые до сих пор не урегулированы, прежде чем добавить: “Я собираюсь урегулировать или выиграть еще две: Иранскую и российско-украинскую”.

Трамп сказал, что он “быстро” завершит оба военных конфликта.

“Вот что я вам скажу”, - мрачно добавил он. “Иран так или иначе поступит очень быстро: либо он отдаст нам все, либо его больше не будет”.

“Кроме того, я помешал Ирану создать ядерное оружие и взорвать весь Ближний Восток и, в конечном счете, далеко за пределами Ближнего Востока, включая Европу, возможно, США, и я спас больше жизней, чем кто-либо в истории”, - заявил Трамп, несмотря на тот факт, что спецслужбы США сообщили Конгрессу в 2025 году, что Иран фактически прекратил свои разработки ядерного оружия в 2003 году.

“Несмотря на все это и все эти невероятные достижения, Нобелевская премия была вручена сегодня либеральному человеку, работающему в Организации Объединенных Наций, о котором никто никогда не слышал”, - сказал Трамп о Нави Пиллэй, бывшей главе южноафриканской организации Объединенных Наций по правам человека, которая возглавляла комиссию ООН, проводившую расследование в отношении обвинений в адрес Израиля в геноциде в Газе.

«Донкихотское», как выражается CNN, стремление Трампа получить свою собственную Нобелевскую премию, которое включало в себя фактическое принуждение прошлогодней победительницы вручить ему свою медаль ранее в этом году, стало предметом шуток для последнего лауреата в пятницу. “Если вы поаплодируете еще немного, я, возможно, разделю эту премию с Трампом”, - пошутила Пиллэй.

Разговоры о законном претендовании Трампа на Нобелевскую премию на короткое время оживились, когда в Газе было достигнуто соглашение о прекращении огня на первом этапе. Но даже к тому моменту администрация Трампа также делала то, что казалось довольно проблематичным: она убивала людей, предположительно наркоторговцев, без надлежащего судебного разбирательства в открытом море. Многие эксперты расценивали это как внесудебные расправы, которые могут быть приравнены к военным преступлениям. Также в то время Трамп направил американских военных в несколько мест по всей своей стране — как оказалось, в некоторых случаях незаконно. Он вторгся в Венесуэлу, чтобы арестовать Николаса Мадуро. А затем, в феврале, Трамп начал войну против Ирана, основываясь на противоречивых и весьма подозрительных заявлениях, которые вызвали возмущение большей части мира. Война, которая длится уже более семи месяцев, почти наверняка уничтожила всякую надежду Трампа на получение Нобелевской премии.