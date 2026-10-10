Трамп пригрозил уничтожить Иран в случае его отказа от сделки с США

Во время выступления перед сторонниками в Сиракьюсе (штат Нью-Йорк) американский президент Дональд Трамп озвучил жёсткую позицию по Ирану. Он предостерёг Тегеран: отказ от условий Вашингтона приведёт к уничтожению.

По его словам, у Ирана нет иного выбора, кроме как согласиться с американскими требованиями или столкнуться с полным исчезновением. Трамп подчеркнул, что в Тегеране это осознают.

Американский лидер также заявил, что иранский вопрос решится в очень короткие сроки.

Он сказал, что Тегеран либо пойдёт на все требования Вашингтона, либо его ждёт исчезновение.

Трамп пообещал быстро разрешить два крупных конфликта

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