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Политика 2900

Трамп приписал себе еще одну «мирную» заслугу

Трамп заявил, что Сеул и Пхеньян не воюют благодаря ему

Трамп заявил, что Сеул и Пхеньян не воюют благодаря ему
Doug Mills - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отсутствие открытых вооруженных конфликтов между КНДР и Республикой Корея, а также между Китаем и Тайванем, объясняется исключительно его личными усилиями.

Выступая на массовом мероприятии в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк), американский лидер подчеркнул, что он на регулярной основе не допускает начала боевых действий между Южной Кореей и КНДР, Японией и КНДР, а также Китаем и Тайванем.

В продолжение своей речи политик добавил, что множество других потенциальных очагов напряженности в мире удалось уберечь от военных конфликтов исключительно благодаря действиям действующего главы американской администрации Дональда Джона Трампа.

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Автор:
Дональд Трамп Россия Китай Нью-Йорк Япония Корея КНДР Тайвань