Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отсутствие открытых вооруженных конфликтов между КНДР и Республикой Корея, а также между Китаем и Тайванем, объясняется исключительно его личными усилиями.
Выступая на массовом мероприятии в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк), американский лидер подчеркнул, что он на регулярной основе не допускает начала боевых действий между Южной Кореей и КНДР, Японией и КНДР, а также Китаем и Тайванем.
В продолжение своей речи политик добавил, что множество других потенциальных очагов напряженности в мире удалось уберечь от военных конфликтов исключительно благодаря действиям действующего главы американской администрации Дональда Джона Трампа.
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