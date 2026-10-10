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Политика 2917

Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива

Трамп снова выразил признательность РФ за согласие поставлять дизтопливо

Трамп снова выразил признательность РФ за согласие поставлять дизтопливо
Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Выступая на встрече со своими сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк), президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил благодарность Российской Федерации за достигнутое согласие на поставки дизельного топлива.

Глава американской администрации подчеркнул, что нефтеперерабатывающие предприятия и розничные торговцы обязаны безотлагательно приступить к снижению цен на горючее. Он отметил, что Вашингтон обеспечивает их колоссальными объемами сырья. Кроме того, политик добавил, что в текущий день Россия дала согласие на отправку миллионов баррелей именно дизельного топлива, которое так необходимо стране, и выразил за это свою признательность.

Ранее Дональд Трамп сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, в ходе беседы была достигнута договоренность о том, что российская сторона в срочном порядке направит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на рынки США и всего мира, а в ноябре дополнительно поставит еще 500 тысяч тонн, после чего последует отгрузка одного миллиона тонн. В Москве также подтвердили намерение осуществлять экспорт нефти и нефтепродуктов на американский и глобальный рынки. Кроме того, в пятницу в ходе общения с представителями прессы в Белом доме Трамп уже выражал благодарность российскому коллеге за принятое решение обеспечить американский рынок дизельным топливом.

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Автор:
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