...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1055

Трамп рассказал о своей роли миротворца в Азии

Трамп заявил, что постоянно предотвращает войны между странами Азии

Трамп заявил, что постоянно предотвращает войны между странами Азии

Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно работает над предотвращением конфликтов в Азии. Об этом он сказал на митинге в штате Нью-Йорк.

По его словам, он предотвращает войны между Южной и Северной Кореей, а также между Японией и КНДР.

Также Трамп заявил, что часто занимается предотвращением конфликтных ситуаций между Китаем и Тайванем.

Другие подробности не приводятся. Ранее Трамп неоднократно говорил о своих заслугах в урегулировании международных конфликтов.

Читайте также:

Отдых в Таиланде подорожает для россиян

Страны призвали к срочным мерам против глобального потепления

Подписаться

Автор:
Дональд Трамп США Нью-Йорк Китай Япония Корея Таиланд КНДР Тайвань

Что еще почитать