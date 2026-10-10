Трамп рассказал о своей роли миротворца в Азии

Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно работает над предотвращением конфликтов в Азии. Об этом он сказал на митинге в штате Нью-Йорк.
По его словам, он предотвращает войны между Южной и Северной Кореей, а также между Японией и КНДР.
Также Трамп заявил, что часто занимается предотвращением конфликтных ситуаций между Китаем и Тайванем.
Другие подробности не приводятся. Ранее Трамп неоднократно говорил о своих заслугах в урегулировании международных конфликтов.
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