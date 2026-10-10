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Политика 1689

Трамп вновь раскритиковал решение Нобелевского комитета

Трамп остался недоволен Нобелевской премией за 2026 год

Трамп остался недоволен Нобелевской премией за 2026 год

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters.

Он назвал решение позорным и унизительным, заявив, что оно запятнало репутацию Норвегии. Трамп обрушился с критикой после того, как премию присудили Нави Пиллай — бывшей судье Международного уголовного суда.

Президент США назвал лауреата «загадочной личностью» и заявил, что о ней никто не слышал. Он перечислил конфликты, в урегулировании которых, по его словам, участвовал, не приведя доказательств.

Трамп заявил, что Нобелевская премия навсегда дискредитирована. На протяжении всего президентства он ежегодно выражал разочарование из-за отсутствия награды.

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Автор:
Дональд Трамп США Таиланд Норвегия

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