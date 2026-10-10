Трамп вновь раскритиковал решение Нобелевского комитета

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters.

Он назвал решение позорным и унизительным, заявив, что оно запятнало репутацию Норвегии. Трамп обрушился с критикой после того, как премию присудили Нави Пиллай — бывшей судье Международного уголовного суда.

Президент США назвал лауреата «загадочной личностью» и заявил, что о ней никто не слышал. Он перечислил конфликты, в урегулировании которых, по его словам, участвовал, не приведя доказательств.

Трамп заявил, что Нобелевская премия навсегда дискредитирована. На протяжении всего президентства он ежегодно выражал разочарование из-за отсутствия награды.

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