Сегодня, 10 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский хочет создавать проблемы США и всему миру. Напомним, он также заявил, что Украине пора сменить лидера.

По словам лидера США, его коллега Зеленский мог уже неоднократно прекратить конфликт. Однако, по мнению Трампа, украинское руководство намеренно отказывается от мирных решений.

Трамп добавил, что Зеленский своими действиями хочет лишь создать проблемы для всего мира. В том числе для США.

«Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине, Зеленский никогда не заключает сделки», - заявил президент США.

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