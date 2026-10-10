Поставки российского газа по выгодным ценам на протяжении десятилетий являлись одним из главных столпов, на которых держалось экономическое благополучие Германии, заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир.

По его словам, бизнес-модель страны опиралась на три столпа: дешевый газ из России, выгодные сделки с Китаем и гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Такая модель работала на протяжении десятилетий, и Германия чувствовала себя в ней «довольно уютно».

Глава региона отметил, что сейчас все три столпа сильно шатаются. В нынешних реалиях Германия больше не может слепо полагаться на США, а Китай превратился из производственной площадки и клиента в системного конкурента.

Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.

Оздемир, сопредседатель Партии «зелёных» в прошлом, сделал это признание в интервью газете Welt, что подчеркивает масштаб пересмотра внешнеполитических ориентиров в германском истеблишменте.

В сентябре лидер другой политической силы, АдГ, также заявила о необходимости возобновить поставки российского газа. Это говорит о том, что тема возврата к старым энергетическим связям становится популярной в разных кругах ФРГ.

В марте 2025 года звучали мнения, что Германия могла бы вернуться к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта. Это указывает на поиск прагматичных выходов из энергетического тупика.

«Мы еще глупее!»: в ФРГ бурно обсудили сделку РФ и США.

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