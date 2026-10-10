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Политика 3123

«Три столпа рухнули»: глава ФРГ назвал причину краха экономики

Глава Баден-Вюртемберга Оздемир назвал газ РФ столпом благополучия Германии

Глава Баден-Вюртемберга Оздемир назвал газ РФ столпом благополучия Германии
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Поставки российского газа по выгодным ценам на протяжении десятилетий являлись одним из главных столпов, на которых держалось экономическое благополучие Германии, заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир.

По его словам, бизнес-модель страны опиралась на три столпа: дешевый газ из России, выгодные сделки с Китаем и гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Такая модель работала на протяжении десятилетий, и Германия чувствовала себя в ней «довольно уютно».

Глава региона отметил, что сейчас все три столпа сильно шатаются. В нынешних реалиях Германия больше не может слепо полагаться на США, а Китай превратился из производственной площадки и клиента в системного конкурента.

Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.

Оздемир, сопредседатель Партии «зелёных» в прошлом, сделал это признание в интервью газете Welt, что подчеркивает масштаб пересмотра внешнеполитических ориентиров в германском истеблишменте.

В сентябре лидер другой политической силы, АдГ, также заявила о необходимости возобновить поставки российского газа. Это говорит о том, что тема возврата к старым энергетическим связям становится популярной в разных кругах ФРГ.

В марте 2025 года звучали мнения, что Германия могла бы вернуться к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта. Это указывает на поиск прагматичных выходов из энергетического тупика.

«Мы еще глупее!»: в ФРГ бурно обсудили сделку РФ и США.

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