Правящие партии Германии оказались в политическом тупике из‑за невозможности подобрать преемника канцлеру Фридриху Мерцу, который мог бы получить большинство в Бундестаге, рассказал депутат парламента Баварии от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер в интервью НСН. По его словам, проведение досрочных выборов сейчас крайне рискованно для коалиции из‑за высокой поддержки АдГ, а сотрудничество с партией правящие силы исключают.

Зингер отдельно отметил, что именно сочетание этих двух факторов — нежелание работать с АдГ и страх перед досрочными выборами — делает замену Мерца в ближайшее время практически невозможной. При этом он подчеркнул, что изменение курса ФРГ в отношении России возможно лишь при допуске представителей АдГ к власти, поскольку действующая коалиция не готова пересматривать текущие подходы.

Рейтинги правящих партий продолжают снижаться на фоне затянувшихся споров о бюджете ЕС и разногласий по вопросам оборонных расходов. По данным опроса Forsa от 3 октября, уровень доверия к коалиции упал до 38% — минимального значения с момента её формирования. Одновременно поддержка АдГ держится на уровне 21–23%, что делает партию второй по популярности силой в стране после ХДС/ХСС.

Внутри ХДС нарастают дискуссии о необходимости публичной стратегии на случай потери большинства. Ряд региональных лидеров партии настаивают на подготовке «плана Б» с включением возможных сценариев коалиций, включая варианты с «Зелёными» и СДПГ. Однако федеральный координатор ХДС в Бундестаге предупредил, что любые переговоры о новых союзах могут быть восприняты избирателями как признак слабости и дополнительно снизить рейтинги.

Европейские дипломаты в частных беседах отмечают, что затяжной внутриполитический кризис в Германии осложняет согласование общих позиций ЕС по ключевым вопросам — от бюджета до санкционной политики. На фоне предстоящих в ноябре переговоров по семилетнему финансовому плану Брюсселя отсутствие устойчивого большинства в Берлине воспринимается как фактор риска для своевременного утверждения бюджета.

Раскрыт дефицит бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.

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