Учения в Мохаве: дроны и ИИ подвели армию США

Военные учения в пустыне Мохаве (штат Калифорния) показали, что ВС США все еще далеки от полноценного внедрения ИИ-технологий и передовых автономных систем вооружений, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на мнения действующих и бывших американских чиновников в сфере нацбезопасности.

Прошедшие в июле на военной базе Форт-Ирвин 10-дневные учения должны были продемонстрировать применение в бою Сухопутными войсками США беспилотников и приложений на базе искусственного интеллекта. Однако в жару в горах БПЛА отказывались четко работать, с ИИ также возникали проблемы.

Температура в пустыне Мохаве достигала 43 градусов по Цельсию. Из-за этого серверы перегревались, аккумуляторы быстро разряжались, и зарядить их повторно не удавалось. Солдаты смачивали футболки ледяной водой и накидывали их на барахлившие антенны.

Один из аппаратов компании Anduril пришлось посадить из-за жары, а запуск дрона от Theiss UAV Solutions занял около 10 минут после длительной зарядки разряженного аккумулятора. Помимо высокой температуры, американские дроны оказались недостаточно устойчивыми к сильным порывам ветра.

При полетах за горными хребтами беспилотники теряли связь с операторами. Солдаты были вынуждены запускать дроны на половину максимального времени полета, чтобы сохранить заряд батареи и не потерять аппарат.

Пентагон рассматривает возможность массового производства в США недорогих ударных БПЛА LUCAS стоимостью около 55 тысяч долларов за единицу. Этот проект, основанный на архитектурных особенностях иранских Shahed, призван частично заменить в арсенале дорогостоящие крылатые ракеты.

Среди компаний, чьи беспилотники применялись в ходе учений, были базирующаяся в штате Огайо Theiss UAV Solutions и Anduril Industries со штаб-квартирой в Калифорнии. Учения должны были подтвердить статус армии США как «ловкой структуры», эффективно применяющей инновации.

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