Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе

Axios: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе

Портал Axios со ссылкой на американского чиновника утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут на следующей неделе посетить Москву и Киев.

По данным портала, они рассматривают возможность такой поездки для обсуждения мирных предложений.

Напомним, что вечером в пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, после которого американский лидер объявил о крупной энергетической договоренности. По его словам, Россия готова в кратчайшие сроки поставить в США и на мировой рынок до трех миллионов тонн дизельного топлива, причем объемы зависят от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что США намерены в ближайшие недели согласовать предложение по Украине.