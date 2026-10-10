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Политика 1060

Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе

Axios: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе

Axios: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе
Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Портал Axios со ссылкой на американского чиновника утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут на следующей неделе посетить Москву и Киев.

По данным портала, они рассматривают возможность такой поездки для обсуждения мирных предложений.

Напомним, что вечером в пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, после которого американский лидер объявил о крупной энергетической договоренности. По его словам, Россия готова в кратчайшие сроки поставить в США и на мировой рынок до трех миллионов тонн дизельного топлива, причем объемы зависят от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что США намерены в ближайшие недели согласовать предложение по Украине.

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Автор:
Джаред Кушнер Москва Киев США Россия

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