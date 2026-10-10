Уиткофф прокомментировал встречу представителей США и Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что перед контактами с Россией провел продуктивную встречу с представителями Евросоюза, НАТО и Украины.

В соцсети X он написал, что обмен мнениями оказался продуктивным и помог определить области для дальнейшего изучения перед следующими контактами с РФ. По его словам, на встрече также прошли конструктивные обсуждения возможных путей деэскалации.

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор в пятницу. Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом.

Ранее сообщалось, что Трамп поблагодарил Путина за договоренности по дизтопливу.