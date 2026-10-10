"Украине пора назначить нового президента": Трамп приговорил Зеленского

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Владимира Зеленского и заявил о необходимости смены власти в Киеве. Об этом американский лидер сообщил во время общения с прессой.

«Я думаю, что Украине пора выбрать нового президента. Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине, Зеленский никогда не заключает сделки», — заявил Трамп. Его пресс-конференцию показал в эфире телеканал DWS.

Глава Белого дома подчеркнул, что Владимир Зеленский создает проблемы всему мировому сообществу и американским фермерам в частности, упрямо продолжая наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам американского лидера, украинский политик имел множество возможностей положить конец противостоянию, однако сознательно избегает мирных договоренностей.

"Зеленский мог бы положить конец конфликту много раз, но предпочитает этого не делать", - сказал глава Белого дома.

«Украине нужен новый президент, который сможет заключить сделку», - еще раз подчеркнул Трамп.

Президент США также отметил, что позиция Киева идет вразрез с интересами Вашингтона и глобальной стабильности. «Зеленский хочет создавать проблемы всему миру. Он создаёт проблемы нашим фермерам, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — подчеркнул президент США Дональд Трамп, добавив, что Зеленский может делать все что угодно, но обязан незамедлительно прекратить атаки на российские НПЗ.

Ранее между Вашингтоном и Киевом разгорелся масштабный кризис из-за заключенной энергетической сделки. Президент США Дональд Трамп договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива для стабилизации цен на американском рынке, после чего Минфин США временно вывел эти поставки из-под санкций. В ответ Владимир Зеленский публично раскритиковал этот шаг, назвав его подарком Москве.

Читайте материал: "Вашингтон выдвинул Киеву "решительное требование" прекратить удары по НПЗ России"