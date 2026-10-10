Украинский депутат сравнил Зеленского с тараканом после слов Трампа

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киеву стоит найти нового руководителя. По мнению Дмитрука, Владимира Зеленского сейчас травят «как таракана». Свою реплику он опубликовал в Telegram-канале.

Трамп в субботу сказал журналистам, что Украине необходим новый лидер. Он также отметил, что Зеленский уже не раз мог урегулировать конфликт. Дмитрук, комментируя эти слова, сравнил происходящее с травлей таракана при помощи солярки.

В пятницу Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. По итогам беседы американский президент сообщил о достигнутой договорённости по поставкам дизельного топлива из России. Трамп заявил, что США испытывают потребность в российском дизеле и рады его получать.

Ранее американист Малек Дудаков связывал активизацию переговоров США по Украине с приближающимися выборами и желанием Трампа снизить цены на топливо внутри страны. По его словам, диалог с Киевом и Европой зашёл в тупик, поэтому Трамп пошёл на дизельную сделку с Москвой.

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