Урегулирование на Украине проходит быстро, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что украинское урегулирование приближается и происходит быстро.

Выступая перед сторонниками на митинге в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк в поддержку республиканского кандидата в губернаторы, он сказал, что Россия и Украина - он добьется урегулирования, и это идет быстро, добавив, что находится на пороге урегулирования еще двух войн.

Второй конфликт, по его словам, разрешится после договоренности с Ираном.

Ранее сообщалось, что на переговорах по Украине обсуждались «некоторые идеи» касательно территорий.