Помощник российского лидера Юрий Ушаков проинформировал, что в ходе общения с Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп затронул тему спорта и особо выделил вклад Александра Овечкина в мировой хоккей.

Главы России и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры.

В беседе с представителями прессы Ушаков обратил внимание на примечательный эпизод диалога, когда американский лидер в контексте спортивных дискуссий признал выдающиеся заслуги российского нападающего перед международным хоккеем.

Телефонный контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в пятницу. Ранее хозяин Белого дома публично объявил, что по итогам этого общения была достигнута договоренность об экспорте российского дизельного топлива. Он подчеркнул, что американская сторона испытывает серьезную нехватку подобных энергоносителей и крайне заинтересована в их закупках.

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