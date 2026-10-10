Ушаков поделился информацией относительно личной встречи Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что вопрос о том, когда может состояться следующая личная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не затрагивался в ходе их сегодняшнего телефонного разговора. По его словам, эта тема конкретно не обсуждалась.

При этом Ушаков отметил, что исходит из предположения, что Путин и Трамп найдут возможность пересечься на саммите АТЭС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за поздравления с днем рождения и теплые слова в свой адрес. Российский лидер также не забыл передать ответный привет супруге американского президента Мелании.

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